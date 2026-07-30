الرئيس عون: إنّي على يقين بأن هذه الزيارة ستكون بداية مرحلة جديدة في العلاقات اللبنانية–التركية عنوانها الشراكة والثقة والعمل المشترك

الجيش الأميركي: لم يتم تدمير أو إلحاق أي أضرار بأي طائرة أميركية في الهجمات الإيرانية الأخيرة

الجيش الأميركي: لم يتم تدمير أو إلحاق أي أضرار بأي طائرة أميركية في الهجمات الإيرانية الأخيرة

الرئيس عون: لمست لدى الرئيس أردوغان رؤية واضحة وإرادة صادقة للارتقاء بعلاقات بلدينا إلى مستوى جديد من التعاون ووجدتُ رجل دولة يقرأ المنطقة بعمق ويدرك أن استقرار لبنان ليس شأناً لبنانياً وحده بل هو جزء من استقرار المنطقة بأسرها