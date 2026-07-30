الرئيس عون: لمست لدى الرئيس أردوغان رؤية واضحة وإرادة صادقة للارتقاء بعلاقات بلدينا إلى مستوى جديد من التعاون ووجدتُ رجل دولة يقرأ المنطقة بعمق ويدرك أن استقرار لبنان ليس شأناً لبنانياً وحده بل هو جزء من استقرار المنطقة بأسرها

الرئيس عون: إنّي على يقين بأن هذه الزيارة ستكون بداية مرحلة جديدة في العلاقات اللبنانية–التركية عنوانها الشراكة والثقة والعمل المشترك

الرئيس عون: إنّي على يقين بأن هذه الزيارة ستكون بداية مرحلة جديدة في العلاقات اللبنانية–التركية عنوانها الشراكة والثقة والعمل المشترك

الرئيس عون: السلام في الداخل لا يقوم إلا على دولة قوية ومؤسسات فاعلة وازدهار اقتصادي أما السلام في محيطنا والعالم فلا يستقيم إلا باحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها