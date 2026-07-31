جنبلاط استقبل السفير الإسباني في زيارة تعارف

التالي

سالم زهران لـ جدل: تركيا تدخل اليوم إلى المشهد اللبناني من بوابة دمشق ولدى الأتراك عتب وقد عبروا عنه على مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص