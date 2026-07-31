سالم زهران لـ جدل: تركيا تدخل اليوم إلى المشهد اللبناني من بوابة دمشق ولدى الأتراك عتب وقد عبروا عنه على مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص

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سالم زهران لـ جدل: فكرة جدية تُناقش اليوم والفرنسي جزء منها لإيجاد بديل عن اليونيفيل في جنوب لبنان... ولقاء عون بإردوغان كان إيجابيًا والحساسية لم تُعد موجودة بين السعودية وتركيا وهذه من المناخات التي أتاحت دخول التركي إلى المشهد اللبناني