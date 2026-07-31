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سالم زهران لـ جدل: النظام السوري اليوم غير جاهز ولن يدخل في حرب مع لبنان
آخر الأخبار
2026-07-31 | 13:53
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سالم زهران لـ جدل: النظام السوري اليوم غير جاهز ولن يدخل في حرب مع لبنان
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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