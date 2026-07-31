سالم زهران لـ جدل: كل ما نستطيع فعله اليوم هو تجميد توسعة الحرب... وأنا مع حديث الرئيس بري بأن أي حل في لبنان بحاجة إلى 3: الولايات المتحدة الأميركية والسعودية وإيران

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