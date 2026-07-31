تحطم طائرة من طراز "إف-35" قرب قاعدة عسكرية في كاليفورنيا

أعلنت السلطات الأميركية تحطم طائرة مقاتلة من طراز "إف-35" الجمعة قرب قاعدة عسكرية في سان دييغو بجنوب ولاية كاليفورنيا.



وصرّح متحدث باسم القاعدة لوكالة فرانس برس قائلا: "وقع حادث شمل طائرة من طراز إف-35 برافو تابعة لسلاح مشاة البحرية قرب قاعدة ميرامار".



وأضاف: "قفز الطيار بالمظلة، وقد جرى إنقاذه وهو في طريقه حاليا إلى منشأة طبية".



ولم يفصح المتحدث عما إذا كان الطيار قد أصيب أو ما إذا كان الحادث قد أسفر عن إصابات أخرى، لكنه أكد أن الجيش الأميركي سيصدر توضيحات في القريب العاجل.



وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عمودا من الدخان يتصاعد من الطائرة المشتعلة، بينما تحاول فرق الطوارئ إخماد النيران باستخدام خراطيم المياه.



وتشتهر قاعدة ميرامار عالميا بكونها مقر مدرسة تدريب نخبة طياري مشاة البحرية الأميركية وكانت مصدر إلهام لفيلم "توب غان" من بطولة توم كروز.