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الجيش الأميركي: القيادة المركزية أعادت توجيه 30 سفينة تجارية وعطّلت سفينتين وصعدت على متن سفينتين حتى 31 تموز
آخر الأخبار
2026-07-31 | 16:52
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الجيش الأميركي: القيادة المركزية أعادت توجيه 30 سفينة تجارية وعطّلت سفينتين وصعدت على متن سفينتين حتى 31 تموز
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