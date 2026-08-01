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o
متن
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سي بي إس عن مسؤول إسرائيلي: لسنا على علم بأي قرار لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران
آخر الأخبار
2026-08-01 | 11:41
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سي بي إس عن مسؤول إسرائيلي: لسنا على علم بأي قرار لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران
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