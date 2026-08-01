سي بي إس عن مسؤول إسرائيلي: لم يطلب منا المشاركة في أي تحركات عسكرية ضد إيران

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الراعي في قداس الشكر لمناسبة تطويب البطريرك الياس الحويك: ما أحوج لبنان اليوم الى أن يستعيد ملحه ونوره أي ملح القيم التي تحفظ الدولة من الفساد والتفكك ونور الحقيقة الذي يبدد الالتباس ويعيد وضوح الطريق