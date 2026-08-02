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مريضة في مستشفى اوتيل ديو بحاجة ماسة إلى دم من فئة O-... للتبرع، الإتصال على: 70173378

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2026-08-02 | 09:56
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مريضة في مستشفى اوتيل ديو بحاجة ماسة إلى دم من فئة O-... للتبرع، الإتصال على: 70173378
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مريضة في مستشفى اوتيل ديو بحاجة ماسة إلى دم من فئة O-... للتبرع، الإتصال على: 70173378

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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