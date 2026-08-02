الوكالة الوطنية للإعلام: إحراق منازل في منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدل زون في قضاء صور

الوكالة الوطنية للإعلام: إخماد حريق أحراج عين جرفا وعين قنيا بعد ساعات من المواجهة

الوكالة الوطنية للإعلام: إخماد حريق أحراج عين جرفا وعين قنيا بعد ساعات من المواجهة

مريضة في مستشفى اوتيل ديو بحاجة ماسة إلى دم من فئة O-... للتبرع، الإتصال على: 70173378