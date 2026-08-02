الخارجية الإيرانية: نركز على تحقيق مصالحنا وأمننا القومي وهو أمر غير قابل للمساومة ولا يتأثر بتهديدات أميركا

الخارجية الإيرانية: تلقينا اتصالات من بريطانيا وأوكرانيا وبلغاريا وأخبرونا أنهم لن يكونوا جزءا من الحرب علينا

الخارجية الإيرانية: تلقينا اتصالات من بريطانيا وأوكرانيا وبلغاريا وأخبرونا أنهم لن يكونوا جزءا من الحرب علينا

الخارجية الإيرانية: أميركا فرضت مسارا جنوبيا في مضيق هرمز بالتعاون مع بعض الأطراف في المنطقة وهو غير آمن