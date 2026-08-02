الخارجية الإيرانية: تلقينا اتصالات من بريطانيا وأوكرانيا وبلغاريا وأخبرونا أنهم لن يكونوا جزءا من الحرب علينا

هيئة البث عن مسؤولين إسرائيليين: غالبية المحادثات تدور حاليا حول مضيق هرمز ولا نعرف مصير بقية القضايا

هيئة البث عن مسؤولين إسرائيليين: غالبية المحادثات تدور حاليا حول مضيق هرمز ولا نعرف مصير بقية القضايا

الخارجية الإيرانية: نركز على تحقيق مصالحنا وأمننا القومي وهو أمر غير قابل للمساومة ولا يتأثر بتهديدات أميركا