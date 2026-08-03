الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الحرب الأميركي: كنا ولا نزال مستعدين لبدء ضرب إيران بمستويات لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية
آخر الأخبار
2026-08-02 | 23:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الحرب الأميركي: كنا ولا نزال مستعدين لبدء ضرب إيران بمستويات لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الحرب
الأميركي:
مستعدين
إيران
بمستويات
نشهدها
الحرب
العالمية
الثانية
التالي
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و١٠ جرحى في ٧ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
ترامب معلقا على أزمة إيران: هناك اتفاق بشأن مضيق هرمز وسيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
خبر عاجل
02:57
الرئيس عون في ذكرى 4 آب: صدور القرار الظني بات ضرورة لا تحتمل مزيداً من الانتظار
خبر عاجل
02:57
الرئيس عون في ذكرى 4 آب: صدور القرار الظني بات ضرورة لا تحتمل مزيداً من الانتظار
0
أخبار دولية
02:51
مسؤول عينته روسيا: مقتل 3 مدنيين في هجوم على القرم
أخبار دولية
02:51
مسؤول عينته روسيا: مقتل 3 مدنيين في هجوم على القرم
0
أخبار لبنان
02:36
آلان عون من قصر بعبدا: دعمٌ كامل للمسار الذي يقوده الرئيس عون
أخبار لبنان
02:36
آلان عون من قصر بعبدا: دعمٌ كامل للمسار الذي يقوده الرئيس عون
0
آخر الأخبار
02:27
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على مرتفع علي الطاهر ليلًا
آخر الأخبار
02:27
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على مرتفع علي الطاهر ليلًا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
02:27
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على مرتفع علي الطاهر ليلًا
آخر الأخبار
02:27
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على مرتفع علي الطاهر ليلًا
0
آخر الأخبار
01:49
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا الليلة الماضية 131 مسيرة أوكرانية
آخر الأخبار
01:49
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا الليلة الماضية 131 مسيرة أوكرانية
0
آخر الأخبار
01:49
القوات الجوية الأوكرانية: دفاعاتنا الجوية أسقطت الليلة الماضية 163 مسيرة روسية
آخر الأخبار
01:49
القوات الجوية الأوكرانية: دفاعاتنا الجوية أسقطت الليلة الماضية 163 مسيرة روسية
0
آخر الأخبار
01:44
الوكالة الوطنية للإعلام: قنابل فوسفورية ليلا تسببت باندلاع النيران في كروم الزيتون والصنوبر في يارون وهارون وبنت جبيل
آخر الأخبار
01:44
الوكالة الوطنية للإعلام: قنابل فوسفورية ليلا تسببت باندلاع النيران في كروم الزيتون والصنوبر في يارون وهارون وبنت جبيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-04-06
هزة أرضية بقوة ٤.٥ درجات مقابل صيدا بحرًا حسب التقديرات الاولية شعر بها سكان لبنان وسوريا
خبر عاجل
2026-04-06
هزة أرضية بقوة ٤.٥ درجات مقابل صيدا بحرًا حسب التقديرات الاولية شعر بها سكان لبنان وسوريا
0
أخبار لبنان
2026-03-06
اتصال هاتفيّ بين جنبلاط والشرع: للتنسيق والتفاعل بين الحكومتين
أخبار لبنان
2026-03-06
اتصال هاتفيّ بين جنبلاط والشرع: للتنسيق والتفاعل بين الحكومتين
0
آخر الأخبار
2026-04-01
غارة تستهدف وادي قعقعية بالجسر من ناحية نهر الليطاني
آخر الأخبار
2026-04-01
غارة تستهدف وادي قعقعية بالجسر من ناحية نهر الليطاني
0
أخبار لبنان
2026-03-02
هيغسيث: لا جنود أميركيين في إيران لكننا مستعدون للذهاب الى أبعد ما يمكن
أخبار لبنان
2026-03-02
هيغسيث: لا جنود أميركيين في إيران لكننا مستعدون للذهاب الى أبعد ما يمكن
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:24
لماذا لم يضرب ترامب إيران؟
أخبار دولية
14:24
لماذا لم يضرب ترامب إيران؟
0
رياضة
13:37
هل رفع رئيس اتحاد الفيفا انفانتينو الراية البيضاء؟
رياضة
13:37
هل رفع رئيس اتحاد الفيفا انفانتينو الراية البيضاء؟
0
أخبار دولية
13:34
"تلغرام" يواجه موجة متصاعدة من الاتهامات والملاحقات
أخبار دولية
13:34
"تلغرام" يواجه موجة متصاعدة من الاتهامات والملاحقات
0
أخبار دولية
13:32
خمسون ألف مهاجر يعبرون من المغرب إلى سبتة... ما علاقة إسرائيل؟
أخبار دولية
13:32
خمسون ألف مهاجر يعبرون من المغرب إلى سبتة... ما علاقة إسرائيل؟
0
أخبار دولية
13:30
أنقرة تبحث عن أكثر من النفط… اتفاق خط كركوك - جيهان بداية معركة النفوذ في العراق
أخبار دولية
13:30
أنقرة تبحث عن أكثر من النفط… اتفاق خط كركوك - جيهان بداية معركة النفوذ في العراق
0
أمن وقضاء
13:28
الكهرباء مشكلة المشكلات... وسط مساعٍ لمعالجة هذه الأزمة المزمنة من مصر والأردن وصولاً إلى تركيا
أمن وقضاء
13:28
الكهرباء مشكلة المشكلات... وسط مساعٍ لمعالجة هذه الأزمة المزمنة من مصر والأردن وصولاً إلى تركيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
محمية جزر النخيل في طرابلس... مورد اقتصادي واعد للمدينة
تقارير نشرة الاخبار
13:22
محمية جزر النخيل في طرابلس... مورد اقتصادي واعد للمدينة
0
أخبار دولية
13:15
التفجيرات الاسرائيلية لا تتوقف... وعين تل أبيب على تلة علي الطاهر
أخبار دولية
13:15
التفجيرات الاسرائيلية لا تتوقف... وعين تل أبيب على تلة علي الطاهر
0
أمن وقضاء
13:13
تفاصيل مسار قضية رياض سلامة وتوقيفه…
أمن وقضاء
13:13
تفاصيل مسار قضية رياض سلامة وتوقيفه…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:05
ارتفاع بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:05
ارتفاع بأسعار المحروقات...
2
أمن وقضاء
10:37
وكيل رياض سلامة: عائلة الحاكم السابق تناشد القضاء حماية حقّه بالحياة وبالعلاج وتؤكد أن الانتصار الحقيقي والوحيد يبقى في جلاء الحقيقة
أمن وقضاء
10:37
وكيل رياض سلامة: عائلة الحاكم السابق تناشد القضاء حماية حقّه بالحياة وبالعلاج وتؤكد أن الانتصار الحقيقي والوحيد يبقى في جلاء الحقيقة
3
حال الطقس
03:24
الكتل الحارة تبلغ ذروتها غدا قبل ان تبدأ بالتراجع الثلاثاء
حال الطقس
03:24
الكتل الحارة تبلغ ذروتها غدا قبل ان تبدأ بالتراجع الثلاثاء
4
أخبار دولية
23:50
زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب مصر
أخبار دولية
23:50
زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب مصر
5
أمن وقضاء
15:38
قتيل في بلدة تعلبايا في البقاع الأوسط
أمن وقضاء
15:38
قتيل في بلدة تعلبايا في البقاع الأوسط
6
حال الطقس
01:27
الكتل الحارة تنكفئ منتصف الاسبوع... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:27
الكتل الحارة تنكفئ منتصف الاسبوع... هذه تفاصيل الطقس
7
خبر عاجل
14:36
الجيش الإسرائيلي: العبوة انفجرت بآلية الجيش اللبناني في منطقة كفرا خارج المنطقة الأمنية ولم تعمل قواتنا فيها
خبر عاجل
14:36
الجيش الإسرائيلي: العبوة انفجرت بآلية الجيش اللبناني في منطقة كفرا خارج المنطقة الأمنية ولم تعمل قواتنا فيها
8
أمن وقضاء
08:02
الجيش يوضح: إصابة العسكريين في كفرا ناجمة عن انفجار جسم مشبوه والتحقيقات مستمرة
أمن وقضاء
08:02
الجيش يوضح: إصابة العسكريين في كفرا ناجمة عن انفجار جسم مشبوه والتحقيقات مستمرة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More