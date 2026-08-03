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وزير الحرب الأميركي: كنا ولا نزال مستعدين لبدء ضرب إيران بمستويات لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية

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2026-08-02 | 23:46
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وزير الحرب الأميركي: كنا ولا نزال مستعدين لبدء ضرب إيران بمستويات لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية
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وزير الحرب الأميركي: كنا ولا نزال مستعدين لبدء ضرب إيران بمستويات لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية

 
 
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