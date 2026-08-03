ترامب معلقا على أزمة إيران: هناك اتفاق بشأن مضيق هرمز وسيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي

وزير الحرب الأميركي: كنا ولا نزال مستعدين لبدء ضرب إيران بمستويات لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية

وزير الحرب الأميركي: كنا ولا نزال مستعدين لبدء ضرب إيران بمستويات لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية

مصادر في مستشفيات غزة للجزيرة: 19 شهيدا بنيران قوات الاحتلال بينهم 12 في مدينة غزة وشمالي القطاع منذ فجر اليوم