المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشأن صحة الترتيب لمحادثات مع الولايات المتحدة: لا توجد خطة لاستقبال وفد أو إرسال وفد إيراني خلال "هذه الأيام"

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فادي المصري للـLBCI بشأن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت: نريد قرارًا ظنيًا اتهاميًا كاملًا متكاملًا مبنيًا على وثائق ووقائع ومعطيات جدية وثابتة وإحالة الملف أمام المجلس العدلي من أجل الانتقال من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاكمة