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فادي المصري للـLBCI بشأن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت: نريد قرارًا ظنيًا اتهاميًا كاملًا متكاملًا مبنيًا على وثائق ووقائع ومعطيات جدية وثابتة وإحالة الملف أمام المجلس العدلي من أجل الانتقال من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاكمة

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2026-08-03 | 03:43
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فادي المصري للـLBCI بشأن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت: نريد قرارًا ظنيًا اتهاميًا كاملًا متكاملًا مبنيًا على وثائق ووقائع ومعطيات جدية وثابتة وإحالة الملف أمام المجلس العدلي من أجل الانتقال من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاكمة
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فادي المصري للـLBCI بشأن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت: نريد قرارًا ظنيًا اتهاميًا كاملًا متكاملًا مبنيًا على وثائق ووقائع ومعطيات جدية وثابتة وإحالة الملف أمام المجلس العدلي من أجل الانتقال من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاكمة

 
 
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