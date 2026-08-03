بري يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة وفدا من النواب السنة

مريضة في مستشفى الروم بحاجة إلى وحدتي دم من فئة B+... للتبرع، الإتصال على: 03372492

مريضة في مستشفى الروم بحاجة إلى وحدتي دم من فئة B+... للتبرع، الإتصال على: 03372492

مرقص بعد الإجتماع الوزاري: سلام توقف عند موضوع الإعتداءات الإسرائيلية وتحديدا التفجيرات وأشار الى الاتصالات الدولية التي تجرى من قبل رئيس الجمهورية ومن قبله سواء بالميكانيزم أو بالدول الصديقة والشقيقة لحشد الدعم الدولي في سبيل وقف هذه الإعتداءات