مريضة في مستشفى الروم بحاجة إلى وحدتي دم من فئة B+... للتبرع، الإتصال على: 03372492

مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: 67% من سكان غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي و10% يقتربون من المجاعة

مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: 67% من سكان غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي و10% يقتربون من المجاعة

بري يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة وفدا من النواب السنة