مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: 67% من سكان غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي و10% يقتربون من المجاعة

الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية أسقطت مسيرة من طراز إم كيو 9 في مضيق هرمز

الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية أسقطت مسيرة من طراز إم كيو 9 في مضيق هرمز

مريضة في مستشفى الروم بحاجة إلى وحدتي دم من فئة B+... للتبرع، الإتصال على: 03372492