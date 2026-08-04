إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و ٨ جرحى في ٧ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

الحر الشديد الى انحسار والحرارة تعود الى معدلاتها

الحر الشديد الى انحسار والحرارة تعود الى معدلاتها

مجلس السلام يقول إنّ إسرائيل لن تبدأ انسحابها من غزة إلا بعد نزع كامل لسلاح “حماس”