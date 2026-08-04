الحر الشديد الى انحسار والحرارة تعود الى معدلاتها

تستمر الكتل الحارة بالتراجع مع انخفاض اضافيّ في درجات الحرارة ساحلًا وجبلًا.

لكنها تبقى اربعينية بقاعًا قبل ان تنكفئ كليًا هذه الكتل منتصف الاسبوع الحاليّ.

ويعود الطقس الى صيفي حار اعتياديّ ويستمر عدة ايام.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: قليل السحب

-الحرارة : ٢٦ و ٣٢ درجة ساحلا وبين ١٨ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢١ و ٢٧ على الـ١٠٠٠متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠٪

- الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٧ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج

وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء : مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ درجة ساحلا وبين ١٨ و ٤٠ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.

الخميس : مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ درجة ساحلا وبين ١٦ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.