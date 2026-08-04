الشيخ قاسم: مسار مذكرة التفاهم هو الذي سيحقق الانسحاب الإسرائيلي ولولا صمود المقاومة لما تحقق شيء

الأمين العام لحزب الله: على السلطة السياسية الاهتمام بالسيادة الوطنية والعمل حتى نحقق انسحاب إسرائيل

الأمين العام لحزب الله: على السلطة السياسية الاهتمام بالسيادة الوطنية والعمل حتى نحقق انسحاب إسرائيل

قاسم: كل ما حصل من اعتداء على لبنان هو بإشراف أميركي وإدارة أميركية وموافقة أميركية