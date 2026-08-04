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الأمين العام لحزب الله: على السلطة السياسية الاهتمام بالسيادة الوطنية والعمل حتى نحقق انسحاب إسرائيل

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2026-08-04 | 03:32
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الأمين العام لحزب الله: على السلطة السياسية الاهتمام بالسيادة الوطنية والعمل حتى نحقق انسحاب إسرائيل
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الأمين العام لحزب الله: على السلطة السياسية الاهتمام بالسيادة الوطنية والعمل حتى نحقق انسحاب إسرائيل

 
 
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