وزير الاقتصاد عامر البساط: الرابع من آب ليس مجرد ذكرى إنما هو عيد العهد بأننا سنبني دولة تحترم حياة مواطنيها وعهد بأن نبني دولة تحاسب المقصرين ودولة تكون فيها المؤسسات مصدر حماية لا خوف

عقيلة رئيس الحكومة سحر بعاصيري للـLBCI: ننتظر العدالة للضحايا واهاليهم ومن حق كل لبناني ان يعلم ماذا حصل

عقيلة رئيس الحكومة سحر بعاصيري للـLBCI: ننتظر العدالة للضحايا واهاليهم ومن حق كل لبناني ان يعلم ماذا حصل

مدير عام مرفأ بيروت: كل يوم نعمل على إعادة بناء المرفأ ليكون في المكان الذي يستحقه وهذا تكريم لذكرى زملائنا وكل الشهداء