مدير عام مرفأ بيروت: كل يوم نعمل على إعادة بناء المرفأ ليكون في المكان الذي يستحقه وهذا تكريم لذكرى زملائنا وكل الشهداء

وزير الاقتصاد عامر البساط: الرابع من آب ليس مجرد ذكرى إنما هو عيد العهد بأننا سنبني دولة تحترم حياة مواطنيها وعهد بأن نبني دولة تحاسب المقصرين ودولة تكون فيها المؤسسات مصدر حماية لا خوف

وزير الاقتصاد عامر البساط: الرابع من آب ليس مجرد ذكرى إنما هو عيد العهد بأننا سنبني دولة تحترم حياة مواطنيها وعهد بأن نبني دولة تحاسب المقصرين ودولة تكون فيها المؤسسات مصدر حماية لا خوف

سامي الجميّل للـLBCI في الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت: لا شيء سيمنع العدالة من أن تتحقق والقاضي بيطار أنهى عمله وحولّ الملف الى المدعي العام التمييزي الذي يراجع المستندات ونحن موعودون بأن يصدر المدعي العام التمييزي الإدعاء بشكل نهائي