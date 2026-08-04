ابراهيم حطيط في ذكرى 4 آب من أمام قصر العدل: "ان شاء الله يكون في حدا يسمعنا"... ونحن لا نطلب غير حقيقة توصلنا الى العدالة التي لا تكتمل إلا بالمحاسبة وهذه الجريمة لن تمرّ من دون عقاب

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك