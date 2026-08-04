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ابراهيم حطيط في ذكرى 4 آب من أمام قصر العدل: "ان شاء الله يكون في حدا يسمعنا"... ونحن لا نطلب غير حقيقة توصلنا الى العدالة التي لا تكتمل إلا بالمحاسبة وهذه الجريمة لن تمرّ من دون عقاب