ممثل قائد الجيش يضع إكليلًا من الزهر على نصب شهداء انفجار مرفأ بيروت تكريمًا لذكراهم وقد أدّت ثلّة من العسكريين التشريفات أثناء وضع الإكليل

الوكالة الوطنية للإعلام: تقدم آليات للجيش الإسرائيلي من بلدة حداثا باتجاه أطراف بلدة عيتا الجبل في قضاء بنت جبيل تزامنا مع قصف مدفعي إسرائيلي لعيتا الجبل وأطراف حداثا في قضاء بنت جبيل وتحليق للطيران المسير والاستطلاعي في الأجواء

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