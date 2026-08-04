صندوق النقد: الصندوق يختتم زيارة لسوريا

روبيو: تم إحراز تقدم في المحادثات مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز

روبيو: تم إحراز تقدم في المحادثات مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز

ممثل قائد الجيش يضع إكليلًا من الزهر على نصب شهداء انفجار مرفأ بيروت تكريمًا لذكراهم وقد أدّت ثلّة من العسكريين التشريفات أثناء وضع الإكليل