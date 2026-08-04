ابراهيم حطيط في الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت: 6 سنوات على الوجع والقهر والعذابات و6 سنوات على الكذب والتكاذب والدجل ولا أحد يتذكرنا إلا في 4 آب

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