الجمارك تضبط كمية كبيرة من الدرونات في طرابلس

أعلنت المديرية العامة للجمارك -ضابطة طرابلس أن دورية من مفرزة البلدة والتبليغات ضبطت كمية كبيرة من الدرونات ضمن مدينة طرابلس.



وتم حجز البضاعة وإقتيادها مع صاحبها إلى مركز جمارك طرابلس وبوشر التحقيق مع المعنيين تحت إشراف القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني.