ابراهيم حطيط: القرار الظني لا يساوي الحبر الذي كتب به لسبب واضح هو ان المحقق العدلي لم يحقق او يستدع أحدا ممن يتحمل المسؤولية ونريد قرارا شاملا غير منقوص

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ابراهيم حطيط في الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت: رئيس الجمهورية صدمنا بلقاء شريحة معيّنة من الأهالي يغلب عليها طابع معيّن ويستثنينا وكأننا لسنا أولياء دم وباءت كل محاولاتنا بعد ذلك بالفشل في لقائه "فهل هكذا يعامل الأب أولاده يا فخامة الرئيس"