ابراهيم حطيط في الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت: رئيس الجمهورية صدمنا بلقاء شريحة معيّنة من الأهالي يغلب عليها طابع معيّن ويستثنينا وكأننا لسنا أولياء دم وباءت كل محاولاتنا بعد ذلك بالفشل في لقائه "فهل هكذا يعامل الأب أولاده يا فخامة الرئيس"

إبراهيم حطيط: لن نسمح بأن تضيع قضيتنا في زواريب التسييس ولا بأن تذهب دماء شهدائنا هدرا لتصفية الحسابات السياسية الخاصة

إبراهيم حطيط: لن نسمح بأن تضيع قضيتنا في زواريب التسييس ولا بأن تذهب دماء شهدائنا هدرا لتصفية الحسابات السياسية الخاصة

ابراهيم حطيط: القرار الظني لا يساوي الحبر الذي كتب به لسبب واضح هو ان المحقق العدلي لم يحقق او يستدع أحدا ممن يتحمل المسؤولية ونريد قرارا شاملا غير منقوص