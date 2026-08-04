إبراهيم حطيط: لن نسمح بأن تضيع قضيتنا في زواريب التسييس ولا بأن تذهب دماء شهدائنا هدرا لتصفية الحسابات السياسية الخاصة

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إبراهيم حطيط: أصبح بحوزتنا معطى يعتبر "قنبلة قضائية" قد يفجّر التحقيق والقرار الظني وقد حذرت القاضي طارق البيطار من ضرورة إعادة النظر والتحقيق مع من لم يتم التحقيق معهم سابقا لأنه إذا صدر القرار الظني منقوصا سأعلن عن هذه المعطيات