هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر عسكري: رئيس الأركان أصدر تعليماته بتقييد العمليات الهجومية في قطاع غزة

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وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: استمرار المحادثات مع سلطنة عمان بشأن العبور من مضيق هرمز وقد جرى تقييم المحادثات مع سلطنة عمان بأنها "إيجابية" على المستويين الفني والسياسي