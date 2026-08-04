وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: استمرار المحادثات مع سلطنة عمان بشأن العبور من مضيق هرمز وقد جرى تقييم المحادثات مع سلطنة عمان بأنها "إيجابية" على المستويين الفني والسياسي

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المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: المحادثات ركزت على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج في مضيق هرمز والمسار الذي يجري التفاوض عليه يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية واعتبارات الأمن الوطني لإيران وعُمان