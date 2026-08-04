معلومات للـLBCI: اليوم الاول من المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية في روما كان صعبا وفي بعض الاحيان متوترا

معلومات للـLBCI: ملفات عدة طرحت على الطاولة منها ملف التفجيرات الاسرائيلية في جنوب لبنان والبحث في آليات معالجتها بما في ذلك ردمها بالإسمنت

معلومات للـLBCI: ملفات عدة طرحت على الطاولة منها ملف التفجيرات الاسرائيلية في جنوب لبنان والبحث في آليات معالجتها بما في ذلك ردمها بالإسمنت

وزير هندي: السفينة الهندية "فيز نور أوليا" أصيبت بمقذوف بالقرب من المياه اليمنية ما أدى إلى غرقها وجرى إنقاذ جميع البحارة وعددهم 14 منهم 13 هنديا بسلام من قبل خفر السواحل اليمني ونقلهم إلى ميناء المخا