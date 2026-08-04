معلومات للـLBCI: ملفات عدة طرحت على الطاولة منها ملف التفجيرات الاسرائيلية في جنوب لبنان والبحث في آليات معالجتها بما في ذلك ردمها بالإسمنت

الخارجية الأميركية: بدأت اليوم في روما أحدث المحادثات التي تنظمها واشنطن بين إسرائيل ولبنان وستستمر حتى 6 آب

الخارجية الأميركية: بدأت اليوم في روما أحدث المحادثات التي تنظمها واشنطن بين إسرائيل ولبنان وستستمر حتى 6 آب

معلومات للـLBCI: اليوم الاول من المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية في روما كان صعبا وفي بعض الاحيان متوترا