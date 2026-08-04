الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفجير كبيرة في منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدل زون في قضاء صور وفي بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل

الوكالة الوطنية للإعلام: المدفعية الإسرائيلية قصفت بلدة عيتا الجبل وأطراف بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل تزامنا مع تحليق للطيران المسير والاستطلاعي في الأجواء

الوكالة الوطنية للإعلام: المدفعية الإسرائيلية قصفت بلدة عيتا الجبل وأطراف بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل تزامنا مع تحليق للطيران المسير والاستطلاعي في الأجواء

معلومات للـLBCI: رئيس الحكومة تمنى على مجلس الإنماء والإعمار تمديد العمل بمطمر الجديدة للنفايات لعشرة ايام بعدما كانت شركة sgk المتعهدة اعلنت توقفها عن العمل مساء الثلثاء لعدم تقاضيها مستحقاتها المالية وذلك افساحاً في المجال امام الحكومة لتأمين التمو