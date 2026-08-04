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o
متن
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معلومات للـLBCI: رئيس الحكومة تمنى على مجلس الإنماء والإعمار تمديد العمل بمطمر الجديدة للنفايات لعشرة ايام بعدما كانت شركة sgk المتعهدة اعلنت توقفها عن العمل مساء الثلثاء لعدم تقاضيها مستحقاتها المالية وذلك افساحاً في المجال امام الحكومة لتأمين التمو
آخر الأخبار
2026-08-04 | 13:12
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معلومات للـLBCI: رئيس الحكومة تمنى على مجلس الإنماء والإعمار تمديد العمل بمطمر الجديدة للنفايات لعشرة ايام بعدما كانت شركة sgk المتعهدة اعلنت توقفها عن العمل مساء الثلثاء لعدم تقاضيها مستحقاتها المالية وذلك افساحاً في المجال امام الحكومة لتأمين التمو
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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