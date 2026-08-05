النائب سليم الصايغ للـLBCI: فتح حزب الله جبهة جديدة يعني اعطاء اسرائيل كل الجنوب

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النائب سليم الصايغ للـLBCI: مجلس النواب يجب ان يتحرر من تعاون السلطات ومن قبضة رئيس المجلس الذي يستعمل سلطته التشريعية ويسيطر على هيئة مكتب المجلس ومن سوء ادارة الجلسات التشريعية