النائب سليم الصايغ للـLBCI: مجلس النواب يجب ان يتحرر من تعاون السلطات ومن قبضة رئيس المجلس الذي يستعمل سلطته التشريعية ويسيطر على هيئة مكتب المجلس ومن سوء ادارة الجلسات التشريعية

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النائب سليم الصايغ للـLBCI: أول شرط للوصول إلى الإصلاح هو الإصلاح القضائي واستقلالية القضاء وفي الأشهر الماضية تحققت خطوات جبارة في هذا المجال وأنجزت تشكيلات قضائية وأصبح الاستثناء هو الفساد والتدخل في القضاء