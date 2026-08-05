الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة دير عامص - صور ما بين الساعة 11:00 والساعة 13:00

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النائب سليم الصايغ للـLBCI: قانون العفو العام تقدّم في مجلس النواب ولا علاقة لوزير العدل به لكن الوزير اقترح إقرار قانون عفو خاص وفي حال تنفيذ قانون العفو العام يجب أن يكون وفق معايير محددة