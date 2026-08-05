النائب سليم الصايغ للـLBCI: أول شرط للوصول إلى الإصلاح هو الإصلاح القضائي واستقلالية القضاء وفي الأشهر الماضية تحققت خطوات جبارة في هذا المجال وأنجزت تشكيلات قضائية وأصبح الاستثناء هو الفساد والتدخل في القضاء

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة دير عامص - صور ما بين الساعة 11:00 والساعة 13:00

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة دير عامص - صور ما بين الساعة 11:00 والساعة 13:00

النائب سليم الصايغ للـLBCI: مجلس النواب يجب ان يتحرر من تعاون السلطات ومن قبضة رئيس المجلس الذي يستعمل سلطته التشريعية ويسيطر على هيئة مكتب المجلس ومن سوء ادارة الجلسات التشريعية