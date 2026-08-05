مصادر بعبدا للـLBCI: في اجتماعات روما استكمل البحث في ملف الحدود بشكل معمق وتخلله عرض للوثائق والأدلة القاطعة على مستوى توثيقات الأمم المتحدة منذ عام 1923 وصولا إلى خط الهدنة والخط الأزرق وكان العرض محكما بشهادة الأميركيين

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