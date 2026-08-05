إيران: سندعم أي إجراء أو قرار يتخذه القادة الفلسطينيون في مفاوضات غزة

نقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قوله إن طهران ستدعم أي إجراء أو قرار يتخذه القادة الفلسطينيون في عملية التفاوض غير المباشرة الجارية حاليا بين حركة حماس وإسرائيل.



جاء ذلك في اتصال مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).