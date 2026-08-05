غارة إسرائيلية عنيفة على منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدلزون تزامنت مع تنفيذ عملية تفجير كبيرة في المنطقة وقد سمع دوي الانفجارات في مدينة صور ومحيطها