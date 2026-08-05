مصادر بعبدا للـLBCI: اجتماع روما العسكري بحث ملف المناطق النموذجية بشقين الأول استكمال العمل في المنطقتين اللتين باتتا تحت سيطرة الجيش وإمكانية توسيعهما والثاني وضع جدول تسلسلي لمناطق نموذجية جديدة مع طرح بنت جبيل والخيام بشكل جدي من الجانب اللبناني

التالي

مصادر بعبدا للـLBCI: في الاجتماع السياسي اعاد لبنان المطالبة بتجديد وقف اطلاق النار لضمان جدية وفاعلية التنفيذ في الفترة المقبلة وتغطية كل العمل على الحدود